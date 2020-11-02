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مقتل 7 أشخاص في هجوم الكنيس اليهودي بفيينا.. وأحد المهاجمين فجّر نفسه

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مقتل 7 أشخاص في هجوم الكنيس اليهودي بفيينا.. وأحد المهاجمين فجّر نفسه مقتل 7 أشخاص في هجوم الكنيس اليهودي بفيينا.. وأحد المهاجمين فجّر نفسه
وسائل إعلام تحدثت عن احتجاز رهائن في منطقة أخرى وسط العاصمة النمساوية

مقتل 7 أشخاص في هجوم الكنيس اليهودي بفيينا.. وأحد المهاجمين فجّر نفسه

أفادت وسائل إعلام نمساوية مساء الاثنين بمقتل 7 أشخاص من جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين، فجّر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشار قواتها المكثف في المنطقة، حسب موقع اليوم.

وتفصيلاً، نقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه نُفّذ على يد مجموعة مسلحين، قُتل أحدهم، بينما أكدت قناة "ORF" سقوط عدد من القتلى.

وذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجّر نفسه، مشيرة إلى أن الهجوم نُفّذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا، يقع في ساحة شويدنبلاتز. كما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن احتجاز رهائن في منطقة أخرى وسط المدينة.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة، واحتجاز شخص عقب إطلاق النار وسط فيينا، الذي قالت إنها لا تستبعد أن يكون هجومًا إرهابيًّا.

وأكدت شرطة المدينة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.

وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة، مضيفة بأنها ستذكر التفاصيل لاحقًا.

وقال أوسكار دويتش، رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، عبر "تويتر" إنه ليس واضحًا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفًا لإطلاق النار، مبينًا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من وسط فيينا، توثق انتشارًا كثيفًا لعناصر الشرطة وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرّض لهجوم من قِبل مجموعة مسلحين.

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وسائل إعلام قالت إن الهجوم وقع بشارع يضم المعبد الرئيس بفيينا

مقتل شخص في إطلاق نار قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الاثنين سقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي، وفق ما نقلته وسائل إعلام نمساوية.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء الاثنين إن الشرطة انتشرت بكثافة في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجومًا وقع على كنيس يهودي، وحدث إطلاق نار، فيما امتنع المتحدث عن التعليق على سبب انتشار الشرطة.

وذكرت الصحيفة النمساوية أن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة، كما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة، وفق "العربية نت".

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية حسب "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: "ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت"

وذكرت الشرطة النمساوية على حسابها في تويتر أن "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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