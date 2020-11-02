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الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي تنوه بجهود القيادة للعناية بالقرآن وترجمة معانيه

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الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي تنوه بجهود القيادة للعناية بالقرآن وترجمة معانيه الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي تنوه بجهود القيادة للعناية بالقرآن وترجمة معانيه
في بيان إشادة بزيادة نسخ المطبوع من المصحف الشريف وتراجم معاني كلماته

الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي تنوه بجهود القيادة للعناية بالقرآن وترجمة معانيه

تابع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بزيادة عدد الإصدارات للمجمع هذا العام إلى (18.150.000) نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف، وكذلك الانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك في غضون ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذا يتوج رعاية المملكة بقيادتها الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الذين يواصلان العطاء رغم الجائحة العالمية.

جاء ذلك في بيان إشادة صادر جاء فيه وإن المركز ممثلاً بشخص رئيسه أحمد علي الصيفي ونيابة عن كافة المؤسسات والمراكز والجمعيات الإسلامية المتعاونة معه في القارة اللاتينية ليثمن هذا التوجيه الكريم الذي من شأنه رفعة القرآن الكريم وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين، وإعانة الباحث على استخدام الآيات القرآنية بخط المصحف ومن مصادر موثوقة.

وأضاف "الصيفي": وهذا ما عهدنا المملكة العربية عليه من الاهتمام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ونشره وتعليمه، مختتماً بيانه بسؤال الله تعالى أن يديم على المملكة تقدمها وازدهارها وأن يبارك في جهودها الحثيثة لخدمة المسلمين في أقطار العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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