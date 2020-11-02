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المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول

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المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول
جددت التشديد على رفضها الأعمال الشنيعة المستهدفة أرواح الأبرياء

المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض المملكة هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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