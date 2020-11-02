" كليات الراجحي" تعتمد منح الدرجات العلمية وإنجاز الخطة الإستراتيجية لعام 2019

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مجلس الأمناء استعرض عبر الاتصال المرئي الموضوعات الأكاديمية والإدارية

عقد مجلس أمناء كليات الراجحي قبل يومين، جلسته الأولى للعام الدراسي عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وكان رئيس المجلس قد أكد على الدعم الذي تلقاه الجامعات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – لرفع مستوى التعليم، والاهتمام بسلامة أبنائها الطلبة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، ومن ذلك الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول للتعليم الجامعي وفق الضوابط والاحترازات المطبقة.

كما استعرض "الراجحي" جدول أعمال المجلس بمناقشة العديد من المواضيع الأكاديمية والإدارية، من بينها اعتماد منح درجات علمية للخريجيين للفصل الماضي وللمتوقع تخرجهم، واستعراض تقرير وإنجاز الخطة الإستراتيجية لعام ٢٠١٩، والموافقة على مقترح الهيكل التنظيمي للجامعة، والتوصية بتعيين رئيس للجامعة، واعتماد التقرير المالي الختامي لعام ٢٠١٩ وغيرها من الموضوعات، واختتم رئيس المجلس الاجتماع باستعراض ما قدمته الجامعة من قفزات خلال الفترة الماضية.