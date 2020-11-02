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قاضٍ أمريكي يدرس إبطال 127 ألف صوت لناخبين في تكساس

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قاضٍ أمريكي يدرس إبطال 127 ألف صوت لناخبين في تكساس قاضٍ أمريكي يدرس إبطال 127 ألف صوت لناخبين في تكساس
دعوى بعدم دستورية الاقتراع عبر السيارات

قاضٍ أمريكي يدرس إبطال 127 ألف صوت لناخبين في تكساس

سيدرس قاض فيدرالي في ولاية تكساس، اليوم (الاثنين) ما إذا كان يتعين على مسؤولي هيوستن استبعاد نحو 127 ألف صوت تم الإدلاء بها بالفعل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في مواقع الاقتراع في السيارات في المنطقة ذات الميول الديمقراطية.

وكان من المقرر أن يستمع قاضي المقاطعة الأمريكية أندرو حنين إلى عرض طارئ في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت جرينتش) من قِبل مشرع ولاية جمهوري.. وآخرون يتهمون كاتب مقاطعة هاريس كريس هولينز، وهو ديمقراطي بتجاوز سلطته الدستورية من خلال السماح التصويت عبر السيارات كبديل أثناء جائحة الفيروس التاجي، وفقًا لـ "رويترز".

ورفعت الدعوى الأربعاء الماضي من قِبل مدعين بينهم ممثل الولاية ستيف توث والناشط المحافظ ستيف هوتسي والمرشحة القضائية شارون هيمفيل.

ورفضت المحكمة العليا في تكساس، وهي محكمة ولاية، أمس محاولة مماثلة تقريبًا قدمها نفس المدعين لوقف التصويت في سيارة في مقاطعة هاريس، ونفت المحكمة نفسها في السابق أيضًا طعونًا مماثلة قدمها الحزب الجمهوري في تكساس والحزب الجمهوري في مقاطعة هاريس.

وتكساس، ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة، وهي تقليديًا ولاية جمهورية، لكن استطلاعات الرأي تظهر سباقًا ضيقًا هذا العام بين الرئيس دونالد والمرشح الديمقراطي جو بايدن حيث جرى الإدلاء بأكثر من 9 ملايين بطاقة اقتراع بالفعل، متجاوزًا إجمالي إقبال الولاية على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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