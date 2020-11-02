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غدًا في قمة ملتهبة .. ريال مدريد وميلان وجهًا لوجه

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في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

غدًا في قمة ملتهبة .. ريال مدريد وميلان وجهًا لوجه

تتجدد الإثارة ، حينما يواجه ريال مدريد الإسباني ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، في رحلة البحث عن فوزه الأول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يلتقيان غدًا الثلاثاء في قمة الجولة الثالثة.
تتجه الأنظار إلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية الذي سيحتضن قمة نارية بين ريال مدريد وضيفه إنتر ميلان، وستكون مواجهتهما في الجولة الرابعة في ميلانو في 25 نوفمبر الحالي، حاسمتين في مشوارهما في المسابقة القارية العريقة التي يحمل الأول الرقم القياسي في عدد ألقابها (13)، وظفر بها الثاني ثلاث مرات.
ويدرك كلا الفريقين أهمية النقاط الثلاث في مباراة الغد خصوصًا ريال مدريد كونه يلعب على أرضه ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية بالتالي فهو مطالب بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.

غدًا في قمة ملتهبة .. ريال مدريد وميلان وجهًا لوجه

غدًا في قمة ملتهبة .. ريال مدريد وميلان وجهًا لوجه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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