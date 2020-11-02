أخبار عاجلة

بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها -
نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة -
طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا -
منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين -
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مذكرة شراكة مجتمعية بين "تنمية الموسم "والمستشفى العام

Print
تستهدف تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية في مجال الصحة

مذكرة شراكة مجتمعية بين

قامت جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم , صباح اليوم بتوقيع مذكرة شراكة مجتمعية مع مستشفى الموسم العام.

وقع المذكرة عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة يحيى محمد مرير فيما وقع المستشفى مدير المستشفى أحمد محمد دغريري، وذلك بحضور مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة جازان محمد حكمي.

وصرح "مرير " بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتنموية في مجال التدريب والصحة المجتمعية لمواكبة لرؤية الوطن 2030 لخدمة سكان مركز الموسم والقرى التابعة له والبرامج والمشروعات التي تخدم المجتمع ضمن الخطط الإستراتيجية والتي تهدف إلى نشر الثقافة الصحية ودعم وخدمة المرضى.

وأوضح أن الشراكة تأتي في إطار التعاون لتنفيذ البرامج المشتركة بين المستشفى والجمعية، خاصة في المجالات التي تعزز وتسهم في تحقيق التكامل التنموي والأهداف الوطنية والمبادئ الإسلامية والاجتماعية، مقدماً شكره وتقديره لإدارة المستشفى على تعاونهم الأمثل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا

طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا

منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين

منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين

شبكة عيون الإخبارية