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بـ 5 لقاءات .. انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

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بـ 5 لقاءات .. انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 5 لقاءات .. انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان
الحزم يتربع على قمة الترتيب

بـ 5 لقاءات .. انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق غدًا مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 لقاءات.
ويلتقي الفيحاء صاحب المركز التاسع برصيد 3 نقاط مع ضيفه الجيل صاحب المركز السابع بـ 4 نقاط، وذلك على ملعب نادي الحمادة بالغاط، في افتتاح الجولة الثالثة من منافسات الجولة.
وعلى ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يستضيف فريق الطائي الـ 17 بـصفر من النقاط، ضيفه هجر الـ 15 برصيد نقطة واحدة، ويلعب فريق الثقبة صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة بصفر من النقاط مع ضيفه أحد صاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، المباراة التي تجمع بين النجوم في المركز 19 برصيد صفر من النقاط، مع ضيفه العدالة صاحب المركز الـ 5 بـ 4 نقاط.
وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين جدة الـ 10 برصيد 3 نقاط مع ضيفه الساحل صاحب المركز الـ 12 بـنقطتين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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