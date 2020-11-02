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في قمة الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والاتحاد وجهاً لوجه

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النصر يواجه الابتسام والأهلي يسعى لعبور الموج

في قمة الجولة الخامسة من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والاتحاد وجهاً لوجه

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ6 مواجهات مثيرة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة ويأتي الهلال بالمركز الثاني 11 نقطة ثم الترجي في المركز الثالث 10 نقاط، ويحل الاتحاد في المركز الرابع 7 نقاط.

ومن أبرز مباريات هذه الجولة مواجهة الاتحاد والهلال التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة 3.45 عصراً.

ويحل الأهلي ضيفاً على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3.30 عصراً.

ويلتقي النصر نظيره الابتسام على صالة نادي النصر بالرياض 3.30 عصراً.

فيما يواجه الفيصلي نظيره السلام على صالة وزارة الرياضة بالدمام 3 عصراً.

ويسعى الوحدة لعبور محطة الخليج على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 3.45 عصراً.

وتختتم مباريات الغد بلقاء الترجي وضمك على صالة نادي النهضة بالدمام 3 عصراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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