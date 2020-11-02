أخبار عاجلة

بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها -
نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة -
طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا -
منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين -
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا ستحل حركة "الذئاب الرمادية" المتطرفة المؤيدة لـ "أردوغان"

Print
فرنسا ستحل حركة "الذئاب الرمادية" المتطرفة المؤيدة لـ "أردوغان" فرنسا ستحل حركة "الذئاب الرمادية" المتطرفة المؤيدة لـ "أردوغان"
شاركت في صدامات بين الجاليتين التركية والأرمينية قرب ليون

فرنسا ستحل حركة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم (الاثنين)، أن الفرنسية ستتخذ خلال جلستها بعد غد، قراراً بحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة، المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والحركة متهمة بالاشتراك في الصدامات التي وقعت أخيراً بين الجاليتين التركية والأرمينية في ديسين-شاربيو قرب ليون شرقي فرنسا، بحسب فرانس 24".

وتشكلت المنظمة في ستينيات القرن الماضي، وتصنف على أنها من جماعات الفاشية الجديدة المتعصبة قومياً، وقد انخرطت في عمليات مسلحة كبيرة ركزت على الأكراد في تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في معارك ضد تنظيم "بي كيه كيه" في تركيا.

وتؤمن الحركة بالتفوق العرقي للأتراك، وتسعى لاستعادة "أمجادهم وتاريخهم" وتوحيد الشعوب التركية في دولة واحدة، بالإضافة إلى معاداة القوميات الأخرى كالكرد واليونان والأرمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تبدأ في التفتيش على التزام المواطنين بالكمامات بسبب تصاعد إصابات كورونا

مساء dmc - الحكومة تبدأ في التفتيش على التزام المواطنين بالكمامات بسبب تصاعد إصابات كورونا

الحكومة البريطانية تتابع الانتخابات الأمريكية: جونسون مع ترامب والمعارضة مع جو بايدن

الحكومة البريطانية تتابع الانتخابات الأمريكية: جونسون مع ترامب والمعارضة مع جو بايدن

مستشار الحكومة: ارتداء الكمامة يحمي المواطنين ويجنبنا التعثر الاقتصادي

مستشار الحكومة: ارتداء الكمامة يحمي المواطنين ويجنبنا التعثر الاقتصادي

في لقائه "عبد الملك".. الرئيس اليمني يؤكد دعمه جهود تشكيل الحكومة الجديدة

في لقائه "عبد الملك".. الرئيس اليمني يؤكد دعمه جهود تشكيل الحكومة الجديدة

شبكة عيون الإخبارية