أمير الباحة يؤكد إعلاء مكانة المعلمين والمعلمات والاهتمام بشأنهم

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قال إن حكومتنا الرشيدة تراهن على بناء الإنسان كثروة وطنية

قال أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، إن حكومتنا الرشيدة تراهن على بناء الإنسان، كثروة وطنية.

وأضاف أن ذلك لتحقيق مستقبل واعد ومشرق من خلال الاستثمار الدائم في لبناته من الطلاب والطالبات؛ إيماناً منها بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في تنمية الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة 2030.

ونوه أمير الباحة، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة الباحة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات، مشيداً بالجهود المثمرة لتعليم منطقة الباحة نحو العناية بالمخرجات التربوية وتوفير الخدمات التعليمية النوعية للطلاب والطالبات.

جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم، بديوان الإمارة للمدير العام للتعليم بمنطقة الباحة، الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، ومساعدي المدير العام وعدد من قيادات التعليم، وبعض المعلمين والمعلمات ممثلين عن زملائهم معلمي ومعلمات المنطقة خلال متابعة سموه لتقارير الأداء للفترة الماضية.

وأشار أمير منطقة الباحة، إلى أن خطط التنمية في المملكة دائماً ما تعول على مخرجات التعليم لما لها من أهمية قصوى كأساس متين وقاعدة صلبة لجميع رؤى ومشاريع التنمية الشاملة، موصياً في ذات السياق أبناءه الطلاب والطالبات بالجدية التامة والتفاعل الإيجابي والمثمر مع العملية التعليمية بمختلف صورها والأخذ في الاعتبار بأنها تعد مدخلاً هاماً وأساسياً نحو بناء الشخصية الفاعلية في المجتمع والمؤثرة في بناء حضارته والمساهمة في تقدمه.

وحث أمير الباحة، المسؤولين عن التعليم والمعلمين والمعلمات في المنطقة إلى تبني تعليم مهارات التفكير، كأحد الأهداف الرئيسة التي ينبغي أن تتصدر الأولويات من خلال التركيز على مهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي؛ واتخاذ القرارات؛ وحل المشكلات، وتشكيل الرؤى الخلاقة والأفكار البناءة، وإدراك الأمور والحكم عليها بصورة منطقية.

وشدد أمير المنطقة، على إعلاء مكانة المعلمين والمعلمات والاهتمام بشأنهم، وتقدير مكانتهم، والرفع من معنوياتهم، وتعزيز قيامهم بالمهام والأدوار المنوطة بهم في أجواء إيجابية ومريحة، وتشجيع مبادراتهم، وتحفيز دوافعهم، بما ينعكس إيجاباً في طريقة أدائهم لواجبهم، ويدفعهم نحو مزيد من الإبداع والابتكار، ويعتمد الممارسات والسياسات التعليمية الحديثة والمتجددة التي تستثمر طاقات المعلم، وتترجمها إلى واقع ملموس.

من جهته، رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة، الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، شكر وتقدير الميدان التربوي لأمير الباحة على الاهتمام الكبير الذي يجده منسوبو التعليم منه، ومتابعته الدائمة للمعلمين والطلاب، ومشاركتهم مناسباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم.

وقال إن هذا الاهتمام والدعم المستمر يعكسان الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-. مضيفاً بأن هذا الدعم الكبير يحتم علينا البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، تُرضي المستفيدين، وتوازي تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله تعالى -.