"الدوسري" يُدشن مبادرة رجال الأعمال لدعم أبناء الشهداء بالأجهزة اللوحية

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أكد ضرورة دعم خدمة العملية التعليمية ومساندة المحتاجين

دشن محافظ سراة عبيدة، محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، مبادرة رجال الأعمال لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين وأبناء شهداء الواجب بالأجهزة اللوحية الذكية.

جاء ذلك، بالشراكة بين محافظة سراة عبيدة، وإدارة التعليم بالمحافظة، وبحضور مدير التعليم د.حسن العلكمي.

والتقى محافظ سراة عبيدة، ظهر اليوم، برجال الأعمال، عن بُعد، عبر برنامج "زووم"، وحثهم على أهمية التعاون المشترك بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص في إطار الشراكات المُجتمعية التي تحظى بدعم وتوجيه مُباشر من أمير منطقة عسير.

وأكد المحافظ ضرورة دعم المبادرات التي تخدم العملية التعليمية ومساندة الطلاب والطالبات المحتاجين بأجهزة إلكترونية، لتستمر رحلتهم التعليمية عن بُعد، عبر منصة "مدرستي"، خصوصا أبناء الرجال المُخلصين الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة للذود عن حياض هذا الوطن الغالي وهم "أبناء شهداء الواجب".

ورحب رجال الأعمال بهذه المُبادرة وأبدوا استعدادهم للتعاون مع إدارة تعليم سراة عبيدة، ودعمهم لكل ما يخدم التعليم بالمحافظة وأهالي المنطقة بوجه عام ولبرامج تعليم سراة عبيدة بشكل خاص.

وبدوره، قدم مدير التعليم شكره وتقديره لمحافظ سراة عبيدة، على دعمه لهذه المبادرة ولرجال الأعمال على حضورهم واستعدادهم بتقديم الدعم والمساندة.

وعدّ ذلك من الشراكات المُجتمعية التي تُسهم في دعم البيئة التعليمية ورفع مستوى المحتوى العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات وتُحقق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة 2030.