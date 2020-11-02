"السديس" يبحث الخطة التشغيلية المطبقة بالمرحلة الثالثة للعمرة

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شدد على رفع وتيرة العمل مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المسجد الحرام

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مع مدراء التفويج والمدراء المعنيين بالعمرة استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة ومناقشة الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة والخدمات التي ستقدم في خدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وشدد الدكتور السديس على رفع وتيرة العمل مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والأوبئة.