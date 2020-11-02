نتائج قرعة أغلى الكؤوس.. الهلال في مواجهة الفتح والنصر مع الرائد والاتحاد يلاقي الوحدة والأهلي ضد العين

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.أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم .2020-2021، منذ قليل

وستشارك أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المسابقة: "الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

القادسية - الشباب.

‏الـهـلال - الفتح.

‏الأهلي - العين.

‏ضمك - التعاون.

‏الباطن - أبها.

‏الاتفاق - الفيصلي.

‏الوحدة -الاتحاد.

‏النصر - الرائد.