أخبار عاجلة

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

Print
أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين
أكد حرص القيادة على خدمة المواطن

أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

ترأس أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، الاثنين، في مكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة المنطقة، محمد بن عبد الله الحقباني، والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة.

واطلع أمير تبوك، على تقارير سير العمل في المحافظات، وقال إن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه.

وأكد أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيان بخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة، منوهاً إلى أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عددا من الموضوعات, ووجه باتخاذ اللازم حيالها.

وفي الختام، دعا الأمير فهد بن سلطان، الله -عز وجل- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده حفظهما الله .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

نجران خضراء.. مبادرة هادفة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا

طرح "الحماد" يخطف الأضواء بمزاد الصقور.. والحصاد 7 شواهين بـ846 ألفًا

منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين

منذ بداية المرحلة الأولى للعمرة.. 80 ألف نداء لاسلكيًّا واتصالًا هاتفيًّا تَلَقّتها رئاسة الحرمين

شبكة عيون الإخبارية