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بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة "أمسك ريالك"

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بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة "أمسك ريالك" بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة "أمسك ريالك"
تهدف إلى تنمية وتعزيز الثقافة الادخارية والمالية

بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حملة "أمسك ريالك"، للتوعية بثقافة الادخار في المجتمع.
يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للادخار، الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، وهو أحد الأيام التي يُحتفى بها في العالم في جانب الادخار، ويُعنى بالترويج لثقافة الادخار، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع.

ويركز بنك التنمية الاجتماعية، في حملته، على تنمية وتعزيز الثقافة الادخارية والمالية ، باعتباره أهم طرق الاستقلال المالي، وأحد المقومات الأساسية للمجتمع الواعي، ومواكبةً وتحقيقاً لرؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي والتي تُعنى بالادخار برفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪.
وتتخلل هذه الحملة، توسيع منتج زود الادخاري ليشمل الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، حيث إنه منتج ادخاري يقوم بتشجيع الأجيال على حفظ المال وإدارته بطريقة ذكية من خلال تحقيق عدد من الأهداف والحصول على حوافز مالية تشجيعية، بالإضافة إلى تكريمه لعدد من مشتركي برنامج زود الادخاري ممن انتهجوا سلوكاً ادخارياً سليماً للمشتركين في "مارثون زود".

وتأتي هذه الحملة امتداداً لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، والتي من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار"منتج زود الادخاري"،والذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الأن قرابة الـ60 ألف مواطن ومواطنة متوزعين على جميع مناطق المملكة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي أكثر من 165 مليون ريال، بالإضافة إلى البرامج التوعوية، التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة الادخار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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