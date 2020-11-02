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تدشين النسخة الثانية من احتفالية يوم المرأة العربية

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تدشين النسخة الثانية من احتفالية يوم المرأة العربية تدشين النسخة الثانية من احتفالية يوم المرأة العربية
تكريم سيدات رائدات تركن بصمات في عدة مجالات

تدشين النسخة الثانية من احتفالية يوم المرأة العربية

أطلق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية اليوم النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت شعار ومبادئ المساواة، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة للمسؤولية المجتمعية تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع قطاع "الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة IOM الدولية، بالإضافة إلى مشروع دعم المرأة العاملة في قطاع العمل غير النظامي.

وشارك الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في الجزء الختامي للاحتفال، مؤكدًا حرص الجامعة العربية على الاحتفال بالمرأة العربية والاهتمام بها.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها الافتتاحية، أن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي في إطار دعم دور السيدات الرائدات في الوطن العربي وتجاربهن الناجحة في التمكين والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأيضًا مختلف المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية.

من جهتها، أكدت الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية، الدكتورة راندا رزق، أن اجتماع اليوم هو لتكريم أفضل النماذج المتميزة والرائدة لأصحاب المبادرات المهمة ذات الأثر المجتمعي في الوطن العربي بهدف تحفيز وتشجيع المنظمات لممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية.

وأشارت إلى أن المجلس كرم عددًا من الكوادر النسائية العربية المؤثرة في عدد من المجالات ومنها أفضل امرأة في التمكين الاقتصادي لدعم الفئات المهمشة، وأفضل امرأة في مجال دعم ذوي الهمم، وأفضل امرأة في الثقافة والمسؤولية الاجتماعية، وجائزة المرأة للأمن والسلام، وجائزة أفضل امرأة في الحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن المكرمات ينتمين إلى عدة دول عربية تضم والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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