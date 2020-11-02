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نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94%

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نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94% نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94%
بعد تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة

نسبة التعافي من الإصابة بكورونا في حائل تقترب من 94%

وصل إجمالي عدد الوفيات بمنطقة حائل جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة إلى 100 حالة، بعد أن سجلت المنطقة اليوم حالة وفاة واحدة.

وسجلت منطقة حائل اليوم الاثنين، 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، منها 4 حالات في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وشهدت تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغت نسبة حالات التعافي 93.9%، ونسبة الحالات النشطة 4.7%، ونسبة حالات الوفيات ارتفعت إلى 1.47%.

كما بيّن "الإنفوجرافيك" عدد الحالات الحرجة التي انخفضت إلى 15 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المنطقة، وإجمالي عدد الحالات بالمنطقة التي بلغت 6821 حالة، تعافت منها 6402 حالة، وبقيت 319 حالة نشطة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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