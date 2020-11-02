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البيئة تنجح في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

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البيئة تنجح في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية البيئة تنجح في إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

مصراوي Masrawy

04:07 م الإثنين 02 نوفمبر 2020

كتب- محمد نصار:

نجحت وزارة البيئة من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل في إعادة إطلاق سلحفاة بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط.

كان قد ورد بلاغ إلى إدارة محمية أشتوم الجميل بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة من أحد المواطنين يفيد بقيام أحد المحال التجارية بمدينة دمياط الجديدة بعرض سلحفاة بحرية للبيع بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة والتوجه إلى المحل المبلغ عنه لإنقاذ السلحفاة حيث تم التواصل مع المبلغ وتحديد المكان المذكور في البلاغ وضبط السلحفاة المبلغ عنها وبسؤال صاحب المحل تبين عدم معرفته بمنع الاتجار في الكائنات البحرية المعرضة للانقراض والذي أبدى تعاونه حيث تم مصادرة السلحفاة كما تم أخذ إقرار على صاحب المحل بعدم التكرار أو حيازة أية سلاحف مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم إجراء كافة القياسات المطلوبة للسلحفاة حيث تبين أنها سلحفاة خضراء وهي من الأنواع المعرضة للانقراض ويقدر طولها بحوالي 35 سم وعرضها 30 سم وقد تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

وأشادت فؤاد بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار في السلحفاة وهو ما يعكس الوعي بأهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج الوزارة في نشر الوعي بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس أب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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