"سعادة أهالينا"  تدعم طلاب 3 مدن بأجهزة لوحية

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خلال حملتها التطوعية السنوية الرابعة

تواصل مبادرة "سعادة أهالينا"، حملتها التطوعية السنوية في نسختها الرابعة، والتي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، من خلال توزيع أجهزة لوحية ذكية، على عدد من الطلاب والطالبات بمختلف مراحل التعليم في مدن "القطيف ورابغ وينبع".

وتستمر الحملة التي تقودها فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي بكل مناطق المملكة، بالتعاون مع جمعيات البر في المدن الثلاث، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مستهدفة عددًا من الفئات، من أبرزها الأسر المتعففة، والأربطة، والممرضين والممرضات، وموظفي الحراسات الأمنية، وغيرهم، من أجل إدخال السعادة على قلوبهم وتعزيز قيم التكاتف والعطاء في المجتمع.

وتستهدف حملة "سعادة أهالينا" هذا العام، من خلال حضورها ونشاطها المجتمعي، 15 مدينة سعودية في تسع مناطق، عبر 12 برنامجًا موجهًا لعدد من الفئات الغالية.

وتنفذ مبادرات في مجالات متعددة، من بينها توزيع أجهزة منزلية كالمكيفات والأفران على الأسر المتعففة، وتوزيع كسوة الشتاء على حراس الأمن، والاحتفاء بأبناء الشهداء، وبأبطال الصحة، والاعتناء بالأماكن العامة السياحية من خلال توزيع لوحات إرشادية وحاويات في الحدائق والمنتزهات، وتنظيف وتعقيم عدد من المساجد، وتوزيع سلال غذائية وقسائم شرائية للمواد الاستهلاكية على عدد من الأسر.

كما تشمل المبادرات، تنظيم أمسية خاصة مع الجمعية السعودية للصم والبكم، تحتوي على أنشطة ترفيهية وهدايا يتم خلالها الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة من خلال مبادرة تنظيف قاع البحر من النفايات، وغيرها من البرامج والمبادرات، التي تحرص على الوصول إلى مستحقيها بما يناسبهم، وتخصص لكل مدينة من المدن المستهدَفة عددًا من البرامج التي تخدم المستفيدين فيها، وتقدم البرامج العامة التي تخدم المجتمع والبيئة.