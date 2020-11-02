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ابن أخ الشيخ "عائض القرني" يكشف لـ"سبق" تطورات حالته الصحية

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ابن أخ الشيخ "عائض القرني" يكشف لـ"سبق" تطورات حالته الصحية ابن أخ الشيخ "عائض القرني" يكشف لـ"سبق" تطورات حالته الصحية
رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه.. وأفاق ووضعه مستقر

ابن أخ الشيخ

كشف الحسن بن علي آل مجدوع القرني أن عمّه الشيخ الدكتور عائض القرني حالته الصحية مستقرة وتتجه إلى التحسن، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "الحسن" في تصريحات لـ"سبق" إنه تم رفع أجهزة التنفس الصناعي عن الشيخ "عائض"، وأفاق، واستقرت حالته،.

وأضاف: نطمئن كل المحبين بأن حالته مستقرة، ويرقد حاليًا بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد رُفعت عنه يوم أمس أجهزة التنفس الصناعي وخُفف عنه التخدير وأفاق، وحالته مستقرة ومتجهه للتحسن.

وأردف: ندعو الله تعالى أن يجزي مليكنا ووالدنا الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك؛ سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء، على توفير العناية اللازمة ومتابعتهما الحثيثة لكافة المواطنين في مملكتنا الحبيبة وبلادنا الغالية.
وقدّم شكره لكل من اتصل وسأل واطمأن من مسؤولي الدولة والأمراء والوزراء والمشايخ، كما شكر كافة متابعي الشيخ في وسائل التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم على مشاعرهم تجاه محبهم الدكتور "عائض".

وقدّم شكره لـصحيفة "سبق "على اهتمامها ومتابعتها الدائمة لكل ما يهم بلادنا الغالية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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