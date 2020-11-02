بالأرقام.. "إطعام" تعلن نتائج أعمالها للربع الثالث في 2020

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شهدت نموًا شاملًا في الأداء العام للجمعية مقارنة مع الفترة المماثلة العام الماضي

أعلنت الجمعية الأهلية للطعام (إطعام) نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري 2020، والتي شهدت نمواً شاملاً في الأداء العام للجمعية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، بالإضافة إلى الإجراءات التطويرية التي نفذتها والمتضمنة إنشاء وتطوير عدد من الإدارات والأقسام بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة لآلية العمل في الجمعية.

وكشفت "إطعام" عن تمكنها خلال الربع الثالث من العام الجاري عن جمع وتوزيع 12,620 سلة غذائية، و8883 وجبة، و71,5 كجم من اللحوم الطازجة، و7,093 سلة خضار وفواكه طازجة، و185 كجم من التمو، و7,093 سلة من المخبوزات، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين استفادوا من خدمات الجمعية 4,174 أسرة في الشرقية والرياض وجدة.

وأفصحت "إطعام" عن تحقيق الربع الثالث من العام الجاري نموًا في الإيرادات العامة للجمعية يقابله انخفاض في معدل المصروفات، إذ بلغ نمو الإيرادات المحققة منذ بداية العام الجاري وحتى 30 سبتمبر 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل الانخفاض بالمصروفات 14%، فيما بلغ عجز الإيراد السنوي للوقف الرئيسي للجمعية بمعدل 36% جراء تخفيض قيمة الإيجار التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأشارت "إطعام" عن تحقيقها لنمو في معدل التوطين بلغ 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين 94% من خلال وجود 155 موظفًا بالجمعية.

وأعلنت "إطعام" عن إنجاز 83% من مشروع إعادة تأهيل مقرات وفروع الجمعية، إذ تم الانتهاء من إعادة تأهيل فرعي الجمعية بالرياض والجبيل بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية ومؤسسة عبدالله المسحل للمقاولات، فيما من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام تدشين المقرين الجديدين لفرعي الجمعية في الأحساء وجدة ليشكلان إضافة نوعية للعمليات اليومية للجمعية في المدن والمحافظات.

وأكدت "إطعام" عن إنجازها المرحلة الأولى للمخططات الهندسية المتعلقة بمجمع إطعام السكني المزمع تشييده بمدينة الجبيل الصناعية بتكلفة تقديرية تبلغ 4 ملايين ريال، وبتمويل ذاتي من الجمعية، إذ يأتي هذا المبنى ليسجل ثالث أوقاف جمعية إطعام في المنطقة الشرقية.

وكان مجلس إدارة إطعام وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٢ أكتوبر 2020 قد اعتمد نتائج أعمال الجمعية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مثمناً حجم الإنجازات التي حققتها الجمعية والتقدم الشامل للنشاط العام رغم تداعيات جائحة كورونا التي أدت لإيقاف وتأجيل العديد من المشاريع المجدولة مسبقًا.