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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة بجميع الإصدارات هذا العام

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وزير الشؤون الإسلامية يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة بجميع الإصدارات هذا العام وزير الشؤون الإسلامية يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة بجميع الإصدارات هذا العام
بأكثر من 18 مليون نسخة.. و3 أشهر لإنجاز تطبيق مصحف المدينة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بزيادة نسخ المصحف المطبوعة بجميع الإصدارات هذا العام

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، توجيهين؛ الأول يتضمن الاستفادة من البنود المالية المتاحة لزيادة عدد الإصدارات للمجمع هذا العام إلى (18.150.000) نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف.

كما جاء التوجيه الثاني الذي أصدره الوزير "آل الشيخ" بتحديد مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى للانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك، وهو أحد التطبيقات المهمة لدور النشر وغيرها، يستخدم للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي على اختلافها، وهو يدعم إدراج الآيات القرآنية مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية التي تستخدمها دور النشر، مثل: إن ديزاين InDesgin وإليستريتور illustrator وفوتوشوب photoshop وغيرها.

وتكمن أهمية التطبيق المذكور في أن النص القرآني المستخدم فيه مراجع ومعتمد من قبل جهة مرجعية موثوقة وهي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتأتي هذه التوجيهات على هامش الزيارة التي قام بها الوزير "آل الشيخ" للمجمع صباح اليوم، لتدشين عدد من المشاريع والإصدارات الجديدة في إطار برامج وأعمال المجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه والمسلمين بالعالم، استناداً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 30 مليون معتمر وزائر كل عام لتوزيعها عليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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