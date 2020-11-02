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هيئة الصحفيين السعوديين تعقد جمعيتها العمومية.. غداً

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هيئة الصحفيين السعوديين تعقد جمعيتها العمومية.. غداً هيئة الصحفيين السعوديين تعقد جمعيتها العمومية.. غداً
دعت أعضاءها للإسهام في النقاش لخدمة المهنة والمهنيين

هيئة الصحفيين السعوديين تعقد جمعيتها العمومية.. غداً

تعقد هيئة الصحفيين السعوديين يوم غد الثلاثاء جمعيتها العمومية "حضورياً" في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الهيئة.

ودعت الهيئة أعضاءها المجددين لعضويتهم عن العام الحالي 2020م لحضور الاجتماع والإسهام في النقاش الذي يخدم مسار الهيئة، وتطلعاتها القادمة لخدمة المهنة والمهنيين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك أن جدول الأعمال الذي أقره مجلس الإدارة يتضمن عرضاً لما قامت به الهيئة وفروعها في الفترة الماضية، والمصادقة على القوائم المالية، إضافة للاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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