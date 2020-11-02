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لعلاج السمنة.. ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص بالقاهرة

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لعلاج السمنة.. ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص بالقاهرة لعلاج السمنة.. ضبط مركزين طبيين بدون ترخيص بالقاهرة

مصراوي Masrawy

03:05 م الإثنين 02 نوفمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مركزين طبيبين للتخسيس وعلاج السمنة بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

كانت وردت معلومات لمباحث بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن مراكز طبية ملكه للتخسيس وعلاج السمنة عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بدون ترخيص، وكذا عرض عقاقير وأدوية مجهولة المصدر وإيهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على علاج أمراض السمنة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (صاحب مركز لعلاج السمنة والتخسيس كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) ، وبتكثيف التحريات أمكن التواصل إلى أن المتحرى عنه يمتلك مركزاً آخر كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتحرى عنه حال تواجده بالمركز ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وعثر بداخله على عدد من العبوات "أدوية- مواد تستخدم في عملية التخسيس".. وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومن خلال استهداف المركز الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين أمكن ضبط (المدير المسئول عن المركز ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) وعثر بداخل المركز على (عدد من العبوات الدوائية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهتهما اعترف المتهم الأول بإدارته منشأة بدون ترخيص وقيامه بمزاله مهنة طبيب بدون تصريح وصرف روشتات علاجية للمرضى المترددين عليه عقب إيهامهم بعمله بمجال الطب، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من المترددين على المراكز لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر باقتصار دورة على إدارة المركز محل ضبطه وعرض الأدوية المضبوطة بحوزته للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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