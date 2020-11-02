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4 وفيات و759 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت

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4 وفيات و759 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت 4 وفيات و759 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت
ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 127293

4 وفيات و759 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 127293 حالة.

وسُجلت أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 786 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114حالة؛ ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8121 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5611 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 926889 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 828 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 118386حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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