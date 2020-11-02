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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيّاً بترقية 37 قاضياً بديوان المظالم

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيّاً بترقية 37 قاضياً بديوان المظالم خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيّاً بترقية 37 قاضياً بديوان المظالم
"اليوسف": القيادة الحكيمة حريصة على المرفق من خلال دعمه وظيفياً بالكوادر

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيّاً بترقية 37 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمراً ملكيّاً بترقية (37) قاضياً بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية عشرين قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية ستة عشر قاضياً من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن؛ تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفياً بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى والتوجهات السامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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