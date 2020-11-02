أخبار عاجلة

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من "كورونا"

Print
أمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من "كورونا" أمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من "كورونا"
عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادين

أمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من

وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، رسائل توعوية للحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من ، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة.

وقال مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد الشريف: الأمانة حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي ومواكبة جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، وتوعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية، إضافةً إلى توعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: الأمانة أنتجت مجموعة من المقاطع والقوالب التوعوية؛ بهدف حث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز التوعية الصحية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وأردف "الشريف": الحملة التوعوية جاءت استمرارًا للجهود السابقة وإيضاح خطورة الفيروس وعدم التهاون به.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت التأكيد على غسيل اليدين بالصابون باستمرار، والحفاظ على ترك المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.

ولفت إلى استمرار الحملة التوعوية بمقر الأمانة، وتوزيع المعقمات والكمامات على الزوار.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

شبكة عيون الإخبارية