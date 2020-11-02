أخبار عاجلة

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. نسبة استخدام الكمامات 94% والتباعد 98%

Print
الشرقية.. نسبة استخدام الكمامات 94% والتباعد 98% الشرقية.. نسبة استخدام الكمامات 94% والتباعد 98%
"الصحة": توفر المعقمات 100% وعدم الاكتظاظ 98%

الشرقية.. نسبة استخدام الكمامات 94% والتباعد 98%

كشفت صحة الشرقية - من خلال رصدها- أن نسبة استخدام الكمامات بالمنطقة بلغت 94%، بينما بلغت نسبة التباعد الاجتماعي 98%، فيما بلغت نسبة توفر المعقمات 100%، كما بلغت نسبة عدم الاكتظاظ 98% ونقاط الفرز 76%.

وبينت صحة الشرقية أن سلوكيات المجتمع التي تم رصدها بالأماكن العامة بالمنطقة الشرقية للفترة من 25 أكتوبر إلى 31 أكتوبر في 42 موقعًا، ليصبح مجموع ما تم زيارته بالمنطقة الشرقية حتى الآن 1000 موقع مختلف .

وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف مع التباعد الاجتماعي، والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة، أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مساء dmc - إريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية يوضح جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

مصر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

شبكة عيون الإخبارية