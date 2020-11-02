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وفاة و5 إصابات في الحريق الذي شبّ فجراً في أحد منازل "رغدان الباحة"

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وفاة و5 إصابات في الحريق الذي شبّ فجراً في أحد منازل "رغدان الباحة" وفاة و5 إصابات في الحريق الذي شبّ فجراً في أحد منازل "رغدان الباحة"
الهلال الأحمر: جميع الحالات نُقلت إلى مستشفى الملك فهد وحالة عولجت بالموقع

وفاة و5 إصابات في الحريق الذي شبّ فجراً في أحد منازل

أسفر الحريق الذي شبّ، فجر اليوم، في أحد منازل قرية رغدان بالباحة عن تعرض خمسة أشخاص لإصابات متعددة، ما بين حروق واختناق، فيما توفي أحد الأشخاص "في العقد الثاني" متأثراً بالحروق، بعد نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" أن عمليات هيئة الهلال الأحمر الباحة، تلقت بلاغاً الساعة 2:59 قبل فجر اليوم يفيد بوقوع حريق داخل منزل بقرية رغدان.

وبيّن أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وقائد ميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود خمس حالات، منها حالة خطيرة توقف قلب وتنفس، وتم التدخل إسعافياً للحالة وعمل cpr إنعاش قلبي رئوي حتى وصوله المستشفى، وثلاث حالات ما بين اختناق وجروح طفيفة.

وأردف: تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونُقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ماعدا حالة تم علاجها بالموقع.

مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ولا يوجد إصابات أخرى، ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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