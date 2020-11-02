عن فتاة أشهرت مسدساً! "السليمان": لحظة تهوّر سيعقبها ندم!

★ ★ ★ ★ ★

قال: هي حرة أن تركب دراجة نارية مع شاب

يضع الكاتب الصحفي خالد السليمان حدوداً فاصلة قاطعة بين الحرية الشخصية والتصرفات المتهورة التي تضر الآخرين وتستدعي تدخل القانون، مؤكداً أن ركوب الفتاة دراجة نارية مع شاب حرية شخصية، أما إشهار المسدس فهو جريمة حدثت في لحظة تهور وسيعقبها ندم!

فتاة تركب دراجة نارية

وفي مقاله "فتاة تشهر سلاحها!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "تركب دراجة نارية هي حرة، يردفها شاب على الدراجة النارية ليس شأني، تشهر سلاحاً نارياً على أحد سالكي الطريق العام، هي ليست حرة وهو شأني وشأن كل سالك للطرق ينشد التنقل بأمان دون أن تتعرض حياته للخطر على يد متهور أو متهورة تحمل سلاحاً! وفي السابق لم نكن نذكر أبداً مفردة متهورة في التصرفات العامة، فالتهور كان حصراً على بعض المراهقين والشباب حتى نالت الأنثى حصتها المتساوية من كل شيء يخص الذكر بحلوه ومره!".

القبض على الشاب والفتاة

ويرصد "السليمان" الواقعة وهو يقول: "شرطة مكة المكرمة التي أعلنت القبض على الشاب والفتاة اللذين ظهرا في مقطع فيديو يركبان دراجة نارية وتشهر فيه الفتاة مسدساً على أحد سالكي الطريق في محافظة الطائف أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، وكانت الفتاة ورفيقها في غنى عن الوقوع في هذه الورطة لو تم الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين في الطريق والأماكن العامة وقبل كل شيء التحلي بالأخلاق والرزانة!".

حوادث متكررة ولا متعظ

ويعلق "السليمان" قائلاً: "اللافت في مثل هذه الحوادث المتكررة أن مرتكبيها لا يتعظون من بيانات أجهزة الأمن في سرعة ضبط مثل هذه الحالات، وقدرة رجال الأمن على تحديد الهويات وضبط المخالفين في المقاطع التي تلتقط وتنتشر بكل سهولة في وسائل التواصل الاجتماعي، فكل من يرتكب فعلاً مخالفاً في الأماكن العامة عرضة للضبط بأي عدسة عابرة في زمن لم تعد العين الرقيبة قاصرة على أجهزة الأمن!".

مارس حريتك دون تهور

وينهي "السليمان" ناصحاً: "باختصار.. مارس (مارسي) حريتك الشخصية في مساحتك الخاصة وتحت سقف القانون، وتذكر (تذكري) دائماً أنك في تهورك لا تتحدى المجتمع والقانون بقدر ما تضر فرصك في بناء مستقبلك بعد زوال لحظة التهور وحضور فكرة التندم!"