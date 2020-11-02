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"النجعي" مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام في الإفتاء

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"النجعي" مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام في الإفتاء "النجعي" مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام في الإفتاء

أصدر مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرارًا بتكليف أحمد بن يحيى النجعي، مديرًا عامًا للعلاقات العامة والإعلام بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ويعد "النجعي" من الكفاءات الإعلامية المميزة؛ حيث حصل على درجة الماجستير في الإعلام الإلكتروني، وتقلد العديد من المناصب الإدارية والإعلامية في وزارة التعليم، وحصل على العديد من الدورات الإعلامية والإدارية داخل وخارج المملكة.

من جانبه عبر "النجعي" عن بالغ شكره وتقديره لمفتي عام المملكة، ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ على الثقة في تكليفه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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