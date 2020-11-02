اليوم.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح الفرع 247 على مستوى المملكة

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مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الرسمية

دشّن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي السويدي الغربي بمدينة الرياض، والذي يحمل الرقم 247 على مستوى المملكة.

وجاء الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، مع توفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والقفازات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال "عبدالعزيز العثيم": هذا الافتتاح يأتي نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها حي السويدي الغربي بمدينة الرياض، وامتداداً لخطة الشركة المعلنة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، والذي يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من العملاء لتوفير الاحتياجات المختلفة للمتسوق من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق.

وأشار "العثيم" إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على شارع حمزة بن عبدالمطلب بحي السويدي الغربي، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 2890 متراً مربعاً، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب.

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للأجهزة الذكية.

واستهدفت هذه الجهود إعطاء الفرصة للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.أسواق عبدالله العثيم