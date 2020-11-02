أخبار عاجلة

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا -
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع -
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث -
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة" -
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا -
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسام" ينتزع 1.254 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر

Print
منها 9 ألغام مضادة للأفراد و1.139 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1.254 لغماً، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و105 ألغام مضادة للدبابات، و1.139 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 195.271 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث

شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث

الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"

الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"

شبكة عيون الإخبارية