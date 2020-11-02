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"الموارد البشرية": اقتربنا من المرحلة الأخيرة من برنامج #حماية_الأجور

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"الموارد البشرية": اقتربنا من المرحلة الأخيرة من برنامج #حماية_الأجور "الموارد البشرية": اقتربنا من المرحلة الأخيرة من برنامج #حماية_الأجور
بداية من مطلع ديسمبر القادم للمنشآت التي تتراوح عمالتها من "1- 4" عمال

أعلنت #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية اليوم عن قرب تطبيق المرحلة السابعة عشرة (الأخيرة) من برنامج #حماية_الأجور اعتباراً من 1 ديسمبر 2020م للمنشآت التي تتراوح عمالتها من "1- 4" عمال.


وقالت الوزارة إنها ستبدأ في تطبيق ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020م، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري، تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها.

جدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة منصة "مدد".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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