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كاميرا ورادار لرسم الخرائط.. "روبوت ذكي" بالحرم.. يعقم 600م في المرة

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كاميرا ورادار لرسم الخرائط.. "روبوت ذكي" بالحرم.. يعقم 600م في المرة كاميرا ورادار لرسم الخرائط.. "روبوت ذكي" بالحرم.. يعقم 600م في المرة
"السويهري": يحد من انتشار الأوبئة و"كورونا".. 6 مستويات وتغطية كاملة

كاميرا ورادار لرسم الخرائط..

تكثّف إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، تعقيم الحرم المكي باستخدام عدد من الأجهزة المتطورة، ومنها جهاز الروبوت الذكي الذي يعمل بنظام الذكاء ‏الاصطناعي، ويستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويمكن التحكم به عبر نظام آلي مبرمج على خريطة مجهزة ومعدة مسبقًا، كما أنه حاصل على براءة اختراع (SLAM)، مع وحدة الانحلال عالية الأداء.

وأوضح مدير الإدارة حسن بن بركات السويهري، أن إطلاق الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والحد من انتشار وباء كورونا، ويقوم الروبوت على التعقيم الداخلي بـ(6) مستويات؛ مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي، كما يقوم بتحليل متطلبات التعقيم بذكاء لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة، وبشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

كما يحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي ويسع الجهاز (23.8) لترًا، ويبلغ مقدار حجم الرش (2) لتر في الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط، وحصل جهاز الروبوت الذكي على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية (CE).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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