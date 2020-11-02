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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:17 صباحاً
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:17 صباحاً
شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:17 صباحاً
الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:17 صباحاً
عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 08:17 صباحاً
"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:56 صباحاً
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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الخميس 05 نوفمبر 2020 07:35 صباحاً
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة
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الخميس 05 نوفمبر 2020 04:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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BE ONTime - ياسر الشنواني وحديث إستمرار بطولة الدوري الإنجليزي رغم الإغلاق
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ON Sport
الاثنين 02 نوفمبر 2020 01:01 مساءً
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