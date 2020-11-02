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شاهد.. "آل الشيخ" يتفقّد مسجدَي الخندق والقبلتيْن ويشدّد على تطبيق الاحترازات

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اطمأن على التجهيزات والاستعدادات التي نفّذها فرع الوزارة عبر شركات الصيانة

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قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بجولة تفقدية لمسجدَي الخندق، والقبلتيْن في منطقة المدينة المنوّرة؛ للوقوف على جاهزيتهما، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية كافة؛ لمنع تفشي المستجد، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة.

واطمأن الوزير على التجهيزات والاستعدادات التي قام بها فرع الوزارة بالمنطقة عبر شركات الصيانة والتشغيل، والانتهاء من عمليات التعقيم والنظافة، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما اطلع على سير العمل في مشروع توسعة مسجد القبلتيْن.

وشدّد، خلال الجولة، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوقي جائحة كورونا، وكذلك توفير الوسائل التثقيفية وبعدة لغات في جميع الجوامع والمساجد بالمنطقة؛ لتوعية المصلين بالعمل وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم.

هذا وقد رافق "آل الشيخ"؛ خلال الجولة، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنوّرة وجب العتيبي؛ وعدد من مسؤولي الصيانة والتشغيل بالفرع، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

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عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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