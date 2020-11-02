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مكة.. "صحي الزيماء" ينظم برنامجًا توعويًّا وتثقيفيًّا عن "سرطان الثدي"

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مكة..

نظّم مركز الرعاية الصحية الأولية بالزيماء، برنامجًا توعويًّا وتثقيفيًّا للتوعية بمخاطر وأضرار سرطان الثدي، برعاية المدير التنفيذي للتمريض بالتجمع الصحي بالمنطقة الغربية الدكتورة إلهام العتيق.

وجاء الهدف من إقامة الفعالية لتوعية وتثقيف المجتمع من مخاطر سرطان الثدي ومسبباته، بالتزامن مع يومه العالمي خلال شهر أكتوبر، من منطلق جهود مراكز الرعاية الصحية الأولية ودورهم الفعال في تثقيف المرضى عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واستعرض البرنامج التثقيفي الطرقَ والوسائل التي يجب على الجميع اتباعها للوقاية من سرطان الثدي والمتمثلة في: (تناول الغذاء الصحي، والرضاعة الطبيعية، وتجنب زيادة الوزن، والإنجاب المبكر، وممارسة النشاط البدني، وتجنب المعالجة الهرمونية، والكشف المبكر في حال وجود علاقة وراثية، والابتعاد عن الضغوط النفسية، والابتعاد عن التدخين، والكشف بالماموغرام كل سنتين من عمر الـ40 سنة).

وتجولت المدير التنفيذي للتمريض الدكتورة إلهام العتيق على الأقسام التمريضية والمتمثلة في الطواري، والأمراض المزمنة، والمختبرات، وعيادات الأسنان، وعيادات الأطفال.

وفي نهاية الجولة كرّم مركز صحي الزيماء الدكتورة إلهام العتيق، على ما قدمته من توجيهات ودعم للارتقاء بمهنة التمريض والخدمات التي يقدّمها المركز.

مكة..

مكة..

مكة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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