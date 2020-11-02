بمشاركة أمنية.. "كشف تزوير وثائق السفر" بورشة عمل لـ"الطيران المدني"

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21 متدرباً من منسوبي الهيئة وجهات عدة يتعرّفون على الطرق والأساليب

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني، ورشة عمل بعنوان "آلية كشف تزوير وثائق السفر" بمقر الهيئة بجدة، شارك فيها 21 متدرباً من منسوبي الهيئة والجهات الأمنية والتشغيلية وشركات الطيران الوطنية العاملة في مطارات المملكة.

وتضمن برنامج الورشة، طرق التعرف على وثائق السفر المزوّرة ومنع استخدامها والتمييز بينها وبين وثائق السفر الأصلية ومعرفة الأساليب الشائعة في تزوير وثائق السفر والتأشيرات.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز ودعم وعرض أفضل الممارسات والتجارب الأمنية والأجهزة الحديثة بخدمات عصرية ومتقدمة وحديثة في مجال أمن الطيران وفق أدق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.الهيئة العامة للطيران المدني