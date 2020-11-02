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لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020

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لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020 لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020
من تفوق في الإنفاق: أم بايدن؟

لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020

كشفت دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس"، عن الحجم الضخم للأموال التي أنفقت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومعها انتخابات تجديد بعض مقاعد الكونجرس.

وقال موقع قناة "الحرة"، عن الحملات الانتخابية لعام 2020: تم إنفاق 6.6 مليارات دولار من قِبَل المرشحين للرئاسة؛ أي أكثر بملياري دولار عن المبلغ الذي أُنفِق في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات؛ بحسب دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس".

وتفوّقت حملة بايدن من هذه الناحية؛ إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية.

وتضيف "الحرة": تم في المجمل إنفاق أكثر من 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر؛ إذ تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونجرس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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