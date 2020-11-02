إنفاق المستهلكين بالسعودية يتراجع لـ721.18 مليار ريال في 9 أشهر

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الرياض – السيد جمال: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 5.57% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 42.52 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي؛ متأثرة بعمليات الإغلاق لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ولاسيما في الربع الثاني بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت إحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، انخفاض حجم الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة إلى 721.18 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 763.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

وتراجع إنفاق المستهلكين خلال العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/ أيلول؛ وسط انخفاض إجمالي السحوبات النقدية، على الرغم من ارتفاع قيم عمليات مبيعات نقاط البيع بدعم توجه الحكومة نحو تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني وخاصة في أنشطة التجزئة.

وشهدت السحوبات النقدية انخفاضا بنسبة 15.4% وبما يعادل 85.4 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام 2020؛ لتبلغ 469.41 مليار ريال، مقارنة مع 554.81 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت السحوبات 176.24 مليار ريال بالربع الأول من العام 2020 بانخفاض سنوي 3.97%، وسجلت مستوى متدنيا بالربع الثاني بواقع 134.42 مليار ريال بتراجع سنوي 28.98%، وأخيرا 158.75 مليار ريال بالربع الثالث بانخفاض 12.8%.

وانخفضت السحوبات النقدية في أول 9 أشهر من العام الجاري؛ وسط تراجع السحوبات عبر المصارف بنسبة 10.97% إلى 181.54 مليار ريال، مقابل 203.91 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2019.

وبالمثل، انخفضت السحوبات عبر أجهزة "مدى" بنحو 17.96% إلى 287.86 مليار ريال، مقابل 350.9 مليار ريال في أول 9 أشهر من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات عمليات نقاط البيع 42.88 مليار ريال في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي إلى 251.78 مليار ريال، مقابل 208.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، بزيادة نسبتها 20.53%.

وبلغت مبيعات نقاط البيع في المملكة 79.26 مليار ريال بالربع الأول من 2020 بزيادة سنوية 23.7%، و76.65 مليار ريال بالربع الثاني بارتفاع 5.4% على أساس سنوي، و95.87 مليارا بالربع الثالث بنمو 32.9% على أساس سنوي.

وتركز إنفاق المستهلكين بالمملكة على قطاع الأطعمة والمشروبات في أول 9 أشهر من عام 2020؛ بواقع 45.91 مليار ريال، يليه قطاع المطاعم والفنادق بإنفاق بلغ 26.25 مليار ريال، ثم قطاع الصحة بـ 21.35 مليار ريال.

وبلغ الإنفاق بقطاع الملابس والأحذية 18.88 مليار ريال، والخدمات وسلع متنوعة (تشمل قطاع العناية والمستلزمات الشخصية والصيانة والنظافة، وغيرها) 20.68 مليار ريال.

وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في إنفاق المستهلكين خلال أول 9 أشهر من عام 2020 بواقع 77.99 مليار ريال، يليها جدة بـ 39.39 مليار ريال، والدمام بـ 14.2 مليار ريال، ثم المدينة المنورة بـ9.19 مليار ريال، ومكة المكرمة بـ 7.26 مليار ريال.

الربع الثالث

وعلى مستوى إنفاق المستهلكين بالربع الثالث من 2020، شهد ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي بزيادة قيمتها 472.6 مليون ريال، وبما نسبته 0.19%.

وبلغ الإنفاق الاستهلاكي 254.63 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 254.15 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2019.

وتأثر الربع الثالث بانخفاض السحوبات النقدية 12.8% على أساس سنوي، إلى 158.75 مليار ريال، مقابل 182.01 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وبلغت السحوبات من المصارف 63.53 مليار ريال بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 65.94 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض 3.66%.

وانخفضت إلى 95.22 مليار ريال عبر أجهزة "مدى"، مقابل 116.07 مليار ريال في الربع ذاته من 2019، بتراجع 17.96%.

وفي المقابل، قفزت مبيعات نقط البيع 32.9% بالربع الثالث من 2020 إلى 95.87 مليار ريال، مقارنة مع 72.14 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول، ارتفع إنفاق المستهلكين بالمملكة 2.6% على أساس سنوي، إلى 86.24 مليار ريال، مقابل 84.06 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2019.

وجاء هذا الارتفاع وسط قفزة من مبيعات نقاط البيع بنسبة 33.7% إلى 33.21 مليار ريال مسجلا ثاني أعلى مستوى للمبيعات في 2020 بعد مبيعات يونيو/ حزيران البالغة 37.02 مليار ريال، علما بأنها بلغت 24.84 مليار ريال في شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

فيما، انخفضت السحوبات النقدية 10.5% إلى 53.03 مليار ريال، مقابل 59.22 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

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