قبل ساعات من التصويت.. فيديو 9 أسئلة حاسمة عن الانتخابات الأمريكية

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هل يمكن لترامب تأجيلها؟

تُعد الانتخابات الأمريكية التي تجرى غدًا الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، من الأمور الغامضة على الكثيرين، ومن ذلك أنه لا يكفي أحد المرشحين الحصول على أغلبية أصوات الشعب؛ بل يجب عليه أن يحصل على 270 صوتًا أو أكثر في المجمع الانتخابي.

وقبل ساعات من بدء التصويت، تزيد حدة الصراع بين الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي تقرير مصور، قدمت قناة "الحرة" الأمريكية تسعة أسئلة وأجوبتها؛ للتعريف بهذه الانتخابات للعام 2020، وهي:

* متى تبدأ الانتخابات؟

تُجرى الانتخابات دائمًا في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر؛ لكن الكثيرين يصوتون قبل ذلك بأسابيع عن طريق البريد.

* هل هي انتخابات رئاسية فقط؟

لا.. بل سيختار الناخبون أيضًا أعضاء مجلس النواب، وستشهد بعض الولايات انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

* متى تنتهي الانتخابات؟

تنتهي الانتخابات في نفس يوم بدئها، وتظهر النتائج بمجرد الانتهاء من عد الأصوات.

* هل يمكن تأجيل الانتخابات أو تغيير موعدها؟

يمكن تأجيل الانتخابات بقرار من الكونجرس وبموافقة من الرئيس.

* لمن يحق التصويت؟

يحق التصويت لكل أمريكي بلغ سن الـ18، يستثنى البورتوريكيون؛ لأن الإقليم ليس له أصوات في المجمع الانتخابي، كما يُستثنى السجناء إلا في ولايتي ماين وفيرمونت.

* كيف يتم اختيار الرئيس؟

ليس بالضرورة أن يكون الحاصل على أكثر الأصوات في الاقتراع هو الرئيس، الفوز يحدده الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، تملك كل ولاية عددًا من الأعضاء في المجمع الانتخابي، ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوًا، موزعين على الولايات بحسب التعداد السكاني، ويحتاج الفائز إلى الحصول على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.

* هل يمكن حصول تعادل؟

من الممكن أن يفشل أي مرشح في الحصول على أغلبية الأصوات، عندها يختار مجلس النواب رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين.

* من هم المرشحون هذا العام؟

عادة ما يهيمن الحزبان الجمهوري والديمقراطي على الانتخابات الأمريكية، مرشح الحزب الجمهوري هو الرئيس الحالي دونالد ترامب، أما الحزب الديمقراطي فقد رشح جو بايدن نائب الرئيس السابق.

* متى يتولى الفائز منصبه ويدخل البيت الأبيض؟

يدخل المرشح الفائز إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير 2021. جو بايدن دونالد ترامب