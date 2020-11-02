أخبار عاجلة

"المعلمي": المملكة رفعت راية الحكمة والعقل وطالبت العالم بالعمل بشكل مدروس لمواجهة كورونا -
كورونا.. 137 إصابة جديدة في نيجيريا و125 بكوريا الجنوبية -
بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" -
"الأرصاد": يستمر توقع هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق -
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن خريطة مناطق سقوط الأمطار خلال 48 ساعة -
الولايات المتحدة تسجِّل 88.427 إصابة بكورونا و1095 حالة وفاة -
مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا و13 حالة وفاة -
محامي ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير بولايات عدة: "فرز غير شرعي في بنسلفانيا" -
في معارك حاسمة ضد الحوثيين.. الجيش اليمني ينتزع مواقع إستراتيجية في الجوف -
اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

216 فرقة تطوعية تقدم الإسعافات الأولية لقاصدي المسجد النبوي

Print
216 فرقة تطوعية تقدم الإسعافات الأولية لقاصدي المسجد النبوي 216 فرقة تطوعية تقدم الإسعافات الأولية لقاصدي المسجد النبوي
باشرت 257 بلاغًا خلال النصف الأول من شهر ربيع الأول الحالي

216 فرقة تطوعية تقدم الإسعافات الأولية لقاصدي المسجد النبوي

باشرت فِرَق التطوع الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، 257 بلاغًا في المسجد النبوي والساحات، خلال النصف الأول من شهر ربيع الأول الحالي.

جاء ذلك ضمن الأعمال والخدمات الميدانية المقدمة للعناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمدينة المنورة خالد السهلي، أنه تم التعامل مع 243 حالة بشكل مباشر؛ فيما تم نقل 86 حالة إسعافية إلى الفِرَق الإسعافية في المسجد النبوي والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفاد بأن فِرَق التطوع الإسعافي التابعة للهلال الأحمر بالمدينة المنورة، تبلغ 216 فرقة تضم 1744 كادرًا منها 1191 متطوعًا و553 متطوعة يقدمون الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية، ومهام الفرز والعمل الإسعافي الميداني.هيئة الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث

شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث

الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"

الانتخابات الأمريكية.. وزيرة خارجية ميشيغان: دعوى حملة ترامب "تافهة"

شبكة عيون الإخبارية