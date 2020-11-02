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أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و"المدني" يتفاعل مع التنبيه

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أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و"المدني" يتفاعل مع التنبيه أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و"المدني" يتفاعل مع التنبيه
"الأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة مدن

أمطار الباحة.. حالة تستمر لـ7 مساءً و

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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