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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 81 قتيلًا

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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 81 قتيلًا ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 81 قتيلًا
740 متضررًا خرجوا من المستشفيات حتى الآن

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 81 قتيلًا

أعلن مسؤولون أن جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة "أزمير"، غرب تركيا، قد استؤنفت، الاثنين؛ فيما ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز منطقة بحر إيجة، يوم الجمعة، إلى 81 ضحية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكرت السلطات التركية أن 79 قُتلوا، جميعهم في "إزمير"؛ في حين لَقِيَ شابان حتفهما على جزيرة "ساموس" اليونانية.

وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا "أفاد"، إلى أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير؛ لتوفير أماكن إيواء للمتضررين؛ مضيفة أن 962 شخصًا أصيبوا في الزلزال.

وأوضحت أن أكثر من 740 متضررًا خرجوا من المستشفيات حتى الآن.تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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