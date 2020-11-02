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شاهد.. فتيات يزرعن الورود في حديقة الإيمان بمكة

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شاهد.. فتيات يزرعن الورود في حديقة الإيمان بمكة شاهد.. فتيات يزرعن الورود في حديقة الإيمان بمكة
ضِمن حملة شارك فيها 40 متطوعًا لتحسين المشهد البصري

شاهد.. فتيات يزرعن الورود في حديقة الإيمان بمكة

نفّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، حملة تطوعية لزراعة النباتات والورود في حديقة الإيمان بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الحدائق، وبمشاركة 40 متطوعًا ومتطوعة في الحملة.

وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني بن هاشم الجفري، أنه تم زراعة 1200 نبتة في حديقة الإيمان؛ مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التوعوية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ لتحسين المشهد البصري، ودعم التشجير، وتنمية الغطاء النباتي بحدائق وميادين مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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