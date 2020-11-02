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"تعليم جازان" يدشن حملة "التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية"

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لتعزيز الصحة والتحول من العلاج إلى الوقاية انسجامًا مع رؤية 2030

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي اليوم الاثنين، حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية، التي تأتي بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وأكد أبو هادي أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للشراكة المتميزة بين تعليم وصحة جازان، في تفعيل المبادرات الصحية والوقائية التي تستهدف منسوبي ومنسوبات المؤسسة التعليمية؛ مضيفًا أن الإدارة تحرص على تنفيذ المبادرات التوعوية والصحية لتعزيز الصحة والتحول من العلاج إلى الوقاية؛ انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.

وحث الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح واتباع الإرشادات الصحية؛ مقدمًا الشكر للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة على تنفيذها للحملة وتعاونها الدائم مع برامج الإدارة؛ مثمنًا جميع جهود إدارة الصحة المدرسية في التنسيق ومتابعة تنفيذ الحملة.

من جانبها بيّنت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان سلمى رفاعي، أن الحملة بدأت على مستوى الإدارة العامة حيث ستنفذ في قاعة القيادات للبنين وفي مقر العلاقات العامة للبنات؛ مضيفة أن الوحدات الصحية بمكاتب التعليم ستبدأ في تنفيذ حملات التطعيم داخل المكاتب والتي ستستهدف المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

وأوضحت "رفاعي" أن الحملة ستتضمن جانبًا توعويًّا لنشر الوعي في المجتمع حيال أهمية أخذ اللقاحات بصفة عامة ولقاح الأنفلونزا الموسمية بصورة خاصة، وهو أحد اللقاحات الآمنة والفعالة، مقدمة الشكر للمدير العام للتعليم على دعمه لجميع برامج الإدارة ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

الإنفلونزا الموسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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