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تتوسع بهذه المناطق.. خريطة الماطرة وحرارة الرياض وطريف بتوقيع "المسند"

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تتوسع بهذه المناطق.. خريطة الماطرة وحرارة الرياض وطريف بتوقيع "المسند" تتوسع بهذه المناطق.. خريطة الماطرة وحرارة الرياض وطريف بتوقيع "المسند"
‫توقع أن يعقب "الحالة" هبوط محسوس في الدرجات بالمناطق الحدودية الشمالية

تتوسع بهذه المناطق.. خريطة الماطرة وحرارة الرياض وطريف بتوقيع

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، توسع هطولات أولى الحالات المطرية في عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثاني للحالة_المطرية_الأولى 2020⁩ في هذا الموسم، ‏ومتوقع أن تتسع لتشمل شمالي منطقتَي ⁧‫#المدينة المنوّرة⁩ و⁧‫#حائل،⁩ وأيضاً منطقة ⁧‫#مكة المكرّمة_الآن⁩؛ إضافة إلى أجزاء محدودة من المناطق الشمالية: ⁧‫#تبوك⁩ ⁧‫#الجوف⁩ ⁧‫#الحدود_الشمالية⁩، كما تشمل التوقعات أيضاً مرتفعات ⁧‫#الباحة"⁩.

وتابع: "متوقع أن يعقب #الحالة_المطرية_الأولى 2020 في هذا الموسم هبوط محسوس في درجة الحرارة في المناطق الحدودية الشمالية، وقد تنخفض الصغرى إلى ما دون 10م مئوية نهاية الأسبوع في #طريف.. هذا والله أعلم".

وعن درجة الحرارة في #نوفمبر في #الرياض، قال: "متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 31 و24 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18م، أو تتجاوز 34م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يتراوح بين 13 و19م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م.. والله أعلم".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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