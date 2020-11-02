درايفر جروب تدعم صفوفها من خلال انضمام خبيراً إضافياً عالمي المستوى

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يُسرّ مجموعة "درايفر جروب" أن تُعلن عن انضمام ديفيد ميريت إلى المجموعة. ديفيد ميريت خبير مسح كمّي معتمد و خبير معتمد في مسح كميات الهندسة المدنية ، يتمتّع بأكثر من 35 عاماً من الخبرة في قطاع الإنشاءات بصفته خبير كمّي.

وفي سياق تعليقه على هذا التعيين، قال مارك ويلر الرئيس التنفيذي للمجموعة:

"عندما أُتيحت لي الفرصة للحديث مع ديفيد حول الانضمام إلى فريقنا، كنت شديد الحرص على بذل أقصى جهد ممكن لضمان الحصول على خدماته حيث يُعتبر ديفيد شخصاً ذو خبرة مهنية عالية، ليس في مجال التنفيذ وحسب بل في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. إنه شخصيةٌ تحظى باحترامٍ كبير من قِبل زملائه في القطاع، كما أنّ قيمه ومبادئه تتماشى كليّاً مع قيمنا ومبادئنا. إنني أُعرب عن سعادتي بأن يكون ديفيد جزءاً من فريق عمل ’درايفر جروب‘".

وبحكم تواجده في دبي، يتمتع ديفيد بالخبرة في العمل مع العديد من المقاولين وأصحاب العمل في القطاعين العامّ والخاص، بالإضافة إلى مشاركته في ممارسات مهنية عدّة. وتشمل الخبرات الرئيسة التي يتمتّع بها في هذا القطاع مجالات الأبنية والبنية التحتية، والمشاريع البحرية ومشاريع الطاقة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط حيث عمل في العديد من المشاريع المرموقة التي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي.

ويتمحور المجال الرئيسي لخبرة ديفيد التقنية حول تقييم المطالبات التعاقدية، والتي تشمل مطالبات تكاليف إطالة مدد الإنجاز ومطالبات التعطيل ومطالبات التسريع ومطالبات زيادة أو تغير التكلفة، ومطالبات الإهلاك و مطالبات النفقات العامة للمقرّ الرئيسي، بالإضافة الى مطالبات تعويض الخسارة في الأرباح.

وتأثر قرار انتقاله إلى المجموعة بالعديد من العوامل، من ضمنها ما تتمتع به المجموعة من إرثٍ غني وأصالةٍ في مجاليّ مطالبات البناء والشهود والخبرة، إضافةٍ إلى الشغف الذي أظهره الرئيس التنفيذي مارك ويلر والكفاءة العالية التي يتمتّع بها فريق الشرق الأوسط والاعضاء العالميين الذين تضمّهم المجموعة.

وفي سياق تعليقه حول الأسباب التي دفعته للانضمام إلى مجموعة "درايفر جروب"، قال ديفيد:

"كان اتّخاذ قرار الانضمام سهلاً بالفعل. وكان هذا عقب لقائي بالسيد مارك ويلر، الرئيس التنفيذي، الذي أوضح لي خططه ورؤيته لمجموعة ’درايفر جروب‘، كنت مستعداً للانضمام على الفور. كنت بالطبع على دراية مُسبقاً بمجموعة ’درايفر جروب‘ وإرثها الغني وأصالتها في مجال مطالبات البناء والشهود والخبرة، إلّا أنّ الحماس والالتزام الذي أبداه مارك تجاه الأعمال كانا أكثر ما لفت انتباهي. وتُبدي مجموعة ’درايفر جروب‘ الشغف تجاه موظفيها وعملائها على حدٍّ سواء، وهو ما يتوافق مع مبادئي؛ كما أنّهم لا يساومون على الجودة، وهو أمر بالغ الأهمية بكل تأكيد. وخلاصة القول، وجدت في ’درايفر جروب‘ مكاناً مناسباً جداً بالنسبة لي؛ إذ أنها شركة عالمية المستوى في قطاعٍ متخصص وتضمّ بعضاً من أفضل الأعضاء. وعلى الرغم من أنّ ’درايفر جروب‘ طالما تمتّعت بحضور قوي في المملكة المتحدة، إلّا أنّها باتت حالياً شركة راسخة وتشتهر بكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال المطالبات والشهود والخبرة في العالم. وتتمتع العلامة التجارية ’ديالِس إكسبِرت ويتنِس‘ بسمعة عالمية كإحدى أفضل العلامات في هذا المجال، الأمر الذي شكّل نقطة جذبٍ إضافية بالنسبة لي. كما أنه ومع إضافةٍ قائمة تُثير الإعجاب لعملاء من الدرجة الأولى، كان اتخاذ قرار الانتقال أمراً سهلاً".